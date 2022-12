Intervento dei Vigili del Fuoco in località "Gannì", a Flumini di Quartu, per un incendio che si è sviluppato coinvolgendo una decina di autovetture in disuso.

Sul posto la squadra di pronto intervento "1A" con quattro automezzi e dieci operatori.

L'incendio è sotto controllo, i Vigili del Fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme.

Non risultano persone coinvolte.

Al termine delle operazioni verranno avviate le indagini.

