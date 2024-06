Un fine anno scoppiettante ed emozionante nella scuola secondaria del plesso di Via Monte Linas a Monserrato. Un cortile in festa con tanti giochi e attività per una scuola da vivere all’aria aperta. Ad aprire le danze dell’evento le competizioni sportive che hanno coinvolto le classi nel tiro alla fune e nella corsa con i sacchi. Dopo essersi ripresi da tanta fatica e divertimento si sono poi cimentati in sfide tematiche divertenti. Le famiglie numerosissime hanno assistito alle sfide di pasticceria per le classi prime, dove ragazze e ragazzi, in 20 minuti, divisi in gruppi e muniti di grembiuli e cappelli, come veri Pasticceri Fantasiosi, hanno dato sfogo alla loro creatività, decorando delle torte originali e colorate. Le seconde invece si sono cimentate in un contest musicale di composizioni creative, improvvisate sul momento. Infine le terze terze si sono sfidate nelle creazioni con le Lego, dando vita a composizioni ispirate all’Ambiente, all’’Allegria e al Futuro.

A fare da cornice a una serata di festa e spensieratezza l’inaugurazione di un murale negli spazi interni della scuola, ideato e realizzato dal docente Andrea Salvai (ANSAI-ART). L'immagine dell'albero della vita è un'opera d'arte vibrante e colorata, caratterizzata da un tripudio di colori psichedelici. Raffigura un albero con un tronco intrecciato e una chioma rigogliosa e intricata, composta da foglie stilizzate con spirali e forme dinamiche. Alla base, figure umane stilizzate danzano e si tengono per mano, simbolizzando connessione e gioia di vivere, con alcune che emergono direttamente dalle radici, enfatizzando l'idea che l'albero sia la fonte della vita. Come poteva mancare poi la musica? Vittorio Sicbaldi (batterista di fama internazionale) e i suoi amici hanno regalato un interessante e coinvolgente concerto Jazz ad alunni, insegnanti e famiglie. Francesca Melis

