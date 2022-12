"Filastrocche e sport: chi l’ha detto che non si può?". Questo il tema – e gli ingredienti – di una ricca mattinata a Casa Dessy, in programma per domani, mercoledì, dalle 10.30, a Settimo San Pietro.

Il primo appuntamento è con lo sport: l’amministrazione comunale premierà gli atleti di Settimo che si sono particolarmente distinti in questo anno mettendo in campo non solo tutte le abilità sportive, ma anche i più nobili valori come competizione, lealtà e rispetto.

A seguire, tutta l’energia, l’arte e la magia di Filastrocche’n’Roll, lo spettacolo musicale ideato e realizzato da Gianfranco Liori e Renzo Cugis: propongono le loro canzoni in rima a ritmo rock per far ballare, scatenare, ma anche far riflettere le bambine e i bambini di tutte le età.

© Riproduzione riservata