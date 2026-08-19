Proseguiranno sino alla fine del mese di agosto i disagi legati alla viabilità nel centro abitato di Decimomannu. Con l’Ordinanza 60, firmata oggi dal responsabile del VI Settore di Polizia locale Enrico Zaru, il Comune ha disposto la proroga ufficiale della disciplina temporanea della circolazione stradale legata ai lavori per la realizzazione della rete in fibra ottica.

I cantieri, gestiti dalla società Sirti Telco Infrastructures Spa, avrebbero dovuto concludersi nei giorni scorsi, ma la necessità di completare gli interventi di manomissione del suolo pubblico ha spinto l’azienda a richiedere una proroga al protocollo comunale lo scorso 14 agosto. Il Comune, valutate le esigenze operative, ha approvato il prolungamento dell’ordinanza 54 emanata a fine luglio.

Il piano straordinario di viabilità sarà in vigore dal 24 al 31 agosto, esclusivamente nella fascia oraria lavorativa compresa tra le 7 e le 1, e per il solo tempo strettamente necessario alle lavorazioni.

Le modifiche riguarderanno nello specifico i seguenti tratti stradali: via Nazionale, dal civico 27 al 119, via Stazione, dal civico 24 al 58, via Ugo Foscolo, dal civico 2 al 32, vico Ugo Foscolo (intero tratto), via Gramsci (intero tratto) e corso Umberto I, dal civico 1 al 39.

Nelle strade interessate sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Nelle aree operative di cantiere si procederà al restringimento della carreggiata e, ove necessario, all’istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri della ditta esecutrice. Sarà comunque garantito, fatte salve inderogabili esigenze tecniche, l’accesso alle abitazioni private e il carico/scarico merci.

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