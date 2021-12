Festa a Escolca, per i cento anni di Marcella Cadoni, conosciuta da tutti nel piccolo paese ai piedi della Giara di Serri come Tzia Marcella.

A celebrare il ragguardevole traguardo, la direttrice dell’ufficio postale locale Maria Giuseppa Piras, che anche a nome del direttore provinciale Fabio Avella, ha voluto rendere omaggio a Marcella Cadoni, consegnandole un omaggio floreale e un attestato.

Questo perché, nonostante gli anni, tzia Marcella è una cliente storica delle Poste di Escolca, come spiega proprio la direttrice: “La signora Cadoni, classe 1921 e madre di 3 figli, oltre che nonna di nove nipoti e bisnonna di cinque pronipoti, si reca, ormai da moltissimi anni e almeno una volta al mese, presso l’ufficio postale del paese in occasione della riscossione della pensione: con indosso il tipico fazzoletto delle donne sarde, la signora Cadoni preleva la sua pensione e svolge tranquillamente le sue operazioni a sportello, meticolosa al centesimo nei calcoli e nei pagamenti da effettuare, nonostante la non più tenera età”.

Anche per questo, nell’attestato consegnato alla festeggiata è stato scritto: “Gentilissima Signora Marcella, nel giorno del suo Centesimo compleanno, Poste Italiane Le porge i suoi migliori Auguri. L'occasione è lieta anche per ringraziarla della stima e dell’affetto che ci trasmette in ogni occasione in cui ci viene a trovare nell'ufficio postale di Escolca”.

