Ha ucciso la compagna con un coltello.

Femminicidio, secondo le prime informazioni, stamattina a Capoterra: un uomo, in via Gramsci, ha colpito la compagna con uno o più fendenti.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Cagliari e della stazione di Capoterra, oltre al personale del 118 che non ha potuto però fare nulla: la donna era già morta.

L'allarme è stato dato da alcuni vicini

L’uomo, dopo il delitto, si è consegnato ai militari che ha incontrato per strada.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

