Il ministero per il Made in Italy ha confermato il percorso di reindustrializzazione dello stabilimento Bekaert di Macchiareddu (Cagliari), che coinvolge 160 lavoratori, a seguito dell'intesa raggiunta con Nuova Icom, società sarda attiva nell'impiantistica industriale.

Lo afferma lo stesso ministero in una nota: «La prospettiva industriale individuata per lo stabilimento di Macchiareddu rappresenta una soluzione concreta. Oggi abbiamo verificato la solidità del progetto che consente di guardare con maggiore fiducia alla salvaguardia dei 160 posti di lavoro, con un possibile significativo incremento», ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

«Continueremo a seguire l'operazione insieme alla Regione Sardegna e alle organizzazioni sindacali, affinché il percorso possa procedere nei tempi previsti e tradursi in un effettivo rilancio del sito», ha aggiunto.

L'accordo prevede l'acquisizione dello stabilimento specializzato nella produzione di corde metalliche per pneumatici e di parte degli impianti, con il riassorbimento dei lavoratori e l'avvio di una nuova attività produttiva. L'operazione, «seguita con attenzione dal ministero, apre una prospettiva concreta per il futuro industriale della Sardegna ed è il risultato di un lavoro condiviso tra istituzioni, impresa e sindacati attraverso un'azione determinata tesa a trasformare le crisi in nuove opportunità di sviluppo e lavoro».

(Unioneonline)

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