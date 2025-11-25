Esterzili, frana sulla Provinciale 114: «Prestate massima attenzione»Dopo l’albero caduto ora è emergenza per il cedimento di un costone
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Continuano i disagi causati dal maltempo per gli abitanti di Esterzili.
Dopo l’albero caduto per la neve dei giorni scorsi ora sulla provinciale 114 scatta l’allarme per una frana, causata dalle intense piogge delle ultime ore.
«Si raccomanda di procedere con massima cautela, ridurre la velocità e rispettare eventuali segnalazioni o deviazioni presenti sul posto», si legge in un avviso diramato dal Comune.
In caso di condizioni meteo avverse, «il rischio di ulteriori smottamenti potrebbe aumentare».
(Unioneonline)