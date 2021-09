È stata un’estate da record per la raccolta differenziata a Villaputzu. Il dato ufficiale infatti si è attestato intorno all’80,35% per i mesi di giugno, luglio e agosto, percentuale mai raggiunta prima durante la stagione estiva. Un risultato davvero straordinario quest’anno, soprattutto in considerazione del fatto che il periodo estivo con le presenze turistiche ha da sempre creato qualche problema nel servizio di raccolta dei rifiuti nei comuni costieri.

“Questo risultato - dice il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu – è stato ottenuto grazie a tutti i cittadini di Villaputzu che hanno raggiunto grande maturità e senso civico. Un doveroso riconoscimento va al grande lavoro svolto dalla ditta incaricata dell’appalto, che anche in pochi mesi e grazie al grande lavoro svolto dagli operatori, sono riusciti a svolgere un lavoro veramente eccellente e straordinario. Desidero quindi ringraziare tutti i cittadini, la ditta e gli operatori impegnati nella raccolta. L’80% di raccolta differenziata era un obiettivo che abbiamo sempre cercato di raggiungere, ora dobbiamo continuare su questa strada. Tra pochi mesi - chiude il sindaco Porcu - ci sarà il nuovo appalto che avrà una durata di 8 anni, puntiamo a rafforzare questi progressi raggiunti e a scalare la ‘classifica’ dei comuni virtuosi con evidenti e significativi risvolti positivi a livello economico ed ambientale, per i cittadini e per l’intero nostro paese”.

Antonio Serreli

