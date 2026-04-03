Escalation di furti e danneggiamenti a San Sperate: il caso arriva in PrefetturaIl sindaco Fabrizio Madeddu: «Ho chiesto maggiori controlli, invito i cittadini a presentare formali denunce alle forze dell’ordine
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Furti e danneggiamenti a San Sperate. tali e tanti che il sindaco Fabrizio Madeddu parla di «preoccupante escalation» finita nei giorni scorsi sul tavolo del prefetto di Cagliari: «Ho chiesto la massima attenzione e il rafforzamento delle misure di controllo», spiega il primo cittadino.
Le segnalazioni sugli episodi di microcriminalità negli ultimi tempi si sono moltiplicate. Ma spesso è avvenuto via social: «Tuttavia», avvisa Madeddu. «è fondamentale ricordare che senza denunce formali le segnalazioni rischiano di restare “solo parole”».
L’invito ai cittadini è quello di «presentare regolare denuncia alle forze dell’ordine: solo così sarà possibile tracciare con precisione il fenomeno e ottenere risposte efficaci. La sicurezza è un impegno condiviso: ognuno può fare la propria parte».
(Unioneonline)