Furti e danneggiamenti a San Sperate. tali e tanti che il sindaco Fabrizio Madeddu parla di «preoccupante escalation» finita nei giorni scorsi sul tavolo del prefetto di Cagliari: «Ho chiesto la massima attenzione e il rafforzamento delle misure di controllo», spiega il primo cittadino.

Le segnalazioni sugli episodi di microcriminalità negli ultimi tempi si sono moltiplicate. Ma spesso è avvenuto via social: «Tuttavia», avvisa Madeddu. «è fondamentale ricordare che senza denunce formali le segnalazioni rischiano di restare “solo parole”».

L’invito ai cittadini è quello di «presentare regolare denuncia alle forze dell’ordine: solo così sarà possibile tracciare con precisione il fenomeno e ottenere risposte efficaci. La sicurezza è un impegno condiviso: ognuno può fare la propria parte».

(Unioneonline)

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