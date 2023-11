Un’auto dei carabinieri speronata, due militari feriti e il ritrovamento di un borsone con dentro armi e passamontagna. È avvenuto stanotte sulla strada statale 130 a Elmas: della vettura in fuga ancora nessuna traccia dopo che i malviventi, che forse stavano preparando una rapina o che stavano trasportando il necessario per farla, hanno travolto la pattuglia dei carabinieri della stazione di Sarroch.

Sul grave episodio sono al lavoro i militari della compagnia di Cagliari e i colleghi del nucleo provinciale.

Il fatto è avvenuto verso mezzanotte. Una pattuglia della stazione di Sarroch diretta a Elmas è stata speronata, forse casualmente, da un’auto che viaggiava ad alta velocità. I militari non hanno potuto fare nulla se non dare l’allarme. Poi sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale al Brotzu dal personale del 118. Non hanno per fortuna riportato ferite gravi.

Sul posto sono arrivati i colleghi della Compagnia. Nella zona è stato poi trovato un borsone abbandonato dalle persone che si trovavano nell’auto in fuga dopo l’incidente. Dentro, anche se gli investigatori mantengono un fitto riserbo, sembra ci fossero due fucili, munizioni e passamontagna. Su questo ritrovamento e sull’incidente i militari sono al lavoro sotto lo stretto coordinamento della Procura.

I carabinieri starebbero cercando un'auto di grossa cilindrata, probabilmente una station wagon scura, danneggiata nella parte posteriore sinistra. Se qualcuno avesse informazioni utili può contattare il 112.

