Registrate migliaia di presenze per celebrare i cinquant’anni del gruppo folk masese “Sa Nassa”. Si sono conclusi ieri sera, 14 settembre, i festeggiamenti con la partecipazione straordinaria di pubblico e un’atmosfera carica di emozioni. Piazza di Chiesa si è trasformata in un palcoscenico di tradizioni sarde, con esibizioni di gruppi folkloristici provenienti da tutta l’isola.

La manifestazione è uno dei tanti appuntamenti in programma nel calendario di “Elmas in Festa”, una rassegna di spettacoli organizzata dal Comune e promossa dalla Regione autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il coordinamento dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

La serata ha rappresentato un momento di grande orgoglio per la comunità locale. Il pubblico ha assistito con entusiasmo a danze e canti tipici, che hanno rievocato l’essenza delle tradizioni sarde: «È stata una serata indimenticabile - dichiara Valente Leoni, presidente del gruppo - e siamo estremamente grati a tutti coloro che hanno partecipato e reso speciale questo momento. Festeggiare i nostri 50 anni di attività con la comunità che ci ha sempre sostenuto è stato per noi un onore».

Entusiasta anche la sindaca Maria Laura Orrù: «È stata una celebrazione straordinaria che ha coinvolto tutta la città. Il gruppo folk Sa Nassa ha contribuito a mantenere vive le nostre tradizioni per mezzo secolo e questa serata ha dimostrato quanto siano radicate nella nostra comunità. Ringrazio tutti per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato».

I festeggiamenti hanno visto la partecipazione di diversi gruppi folk sardi provenienti da Iglesias, Pula, Samassi, Uta e San Nicolò d’Arcidano. La serata, presentata da Romina Pusceddu e Camilla Scameroni, è stata un trionfo di tradizioni e cultura sarda. Si è conclusa a tarda notte con un grande applauso che ha suggellato l’affetto e l’apprezzamento del pubblico per il gruppo Sa Nassa, vera e propria istituzione che da 50 anni porta il nome di Elmas non solo in Sardegna ma anche nei più prestigiosi festival internazionali in Europa.

Roberto Sanna, presidente della Pro Loco di Elmas, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra associazioni locali e la comunità: «È stata una serata meravigliosa che ha confermato l’importanza di eventi come questo per rafforzare il nostro legame con il territorio e le nostre radici. Siamo orgogliosi di aver partecipato a questa celebrazione e continueremo a promuovere iniziative per preservare le nostre tradizioni».

