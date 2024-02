Le soste selvagge (sempre più frequenti) fuori dall’aeroporto di Elmas avevano spinto la Sogaer – la scorsa estate – a mettere a disposizione dei parcheggi gratuiti. Ma la novità non avrebbe sortito l’effetto sperato: a distanza di mesi infatti, i passeggeri in partenza e gli accompagnatori continuano a fermarsi nella rotonda del Mameli e nelle strade limitrofe.

Lo svelano le immagini delle telecamere di sicurezza installate nell’area, che mostrano come – nonostante ci sia la possibilità di parcheggiare gratis – in tanti preferiscano rimanere fedeli alle “vecchie” abitudini. «Questo time-lapse mostra in sincrono le immagini della rotonda all’ingresso dell’aeroporto e del parcheggio P1: malgrado i posti a disposizione, tanti automobilisti sostano intorno alla rotonda», si legge sulla pagina Facebook dell’aeroporto, nella descrizione del video.

La situazione, pericolosa, rischia di creare rallentamenti e disagi all’ingresso dello scalo cagliaritano. Ma la soluzione c’è, come ricorda il post: «Presso il nostro scalo sono disponibili 3 aree di sosta gratuite per 20 minuti e il “Free2park”, dove la sosta è gratis per 2 ore. Raccomandiamo, per non generare situazioni di pericolo di utilizzare i parcheggi presenti nel Terminal».

