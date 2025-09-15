Elmas, auto e furgone a fuoco: allarme nella notteIl tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad una palazzina
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Allarme nella notte a Elmas, poco dopo l’una, per un incendio divampato in piazza dei Gelsi.
A fuoco due veicoli in sosta, un’auto e un furgone.
Sul posto i vigili del fuoco con con due automezzi e sette operatori per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Già avvitati gli accertamenti per stabilire le probabili cause del rogo.
Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione dell’incendio agli appartamenti di una palazzina adiacente.
(Unioneonline/v.l.)