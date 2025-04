Il 22 marzo 2025, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo di Avis Provinciale Cagliari OdV hanno eletto Nicola Ondradu come nuovo Presidente. Con oltre 13.400 iscritti e una raccolta annua di 22.000 sacche di sangue, l'associazione continua a svolgere un ruolo fondamentale nel sistema trasfusionale della Sardegna, confermandosi l’unità di raccolta più grande dell’Isola, fondata sui valori della solidarietà e del volontariato.

Tuttavia, nonostante l’impegno della rete associativa, le difficoltà legate alla carenza di sangue sono crescenti. E non sono bastati gli appelli che ormai da anni vengono lanciati nel tentativo di sensibilizzare tutti i cittadini e le cittadine alla donazione, nella speranza di non dover sempre fare i conti con il deficit di sacche di sangue. I numeri, però, parlano da soli e tracciano un quadro netto della situazione. Dal 2023 al 2024, le sacche di sangue consegnate ai centri trasfusionali del Brotzu e della ASL di Sanluri sono diminuite di ben 922 unità (-617 nel primo, – 305 nel secondo). Questo dato evidenzia la difficoltà di far fronte alla crescente domanda, essenziale per trattamenti chirurgici, oncologici e per trasfusioni urgenti.

A far fronte a questa e altre criticità scende in campo il nuovo Consiglio Direttivo, che guiderà l’associazione per il prossimo quadriennio. Ne fanno parte Andrea Angioni (Avis Comunale di Cagliari), Nello Ariu (Avis Comunale di Cagliari), Sandro Boi (Avis Comunale di Mandas), Sebastiano Brianda (Avis Comunale di Muravera), Marco Buscaglione (Avis Comunale di Cagliari), Paolo Cassaro (Avis Comunale di Decimomannu), Angelo Cugia (Avis Comunale di Dolianova), Antioco Dessì (Avis Comunale di Senorbì), Salvatore Diana (Avis Comunale di Assemini), Giampaolo Farris (Avis Comunale di Sestu), Francesco Letizia (Avis Comunale di Sestu), Marco Mameli (Avis Comunale di Capoterra), Nicola Ondradu (Avis Comunale di Cagliari), Giulio Scano (Avis Comunale di Decimoputzu), Donatello Zizzi (Avis Comunale di Cagliari).

Il 3 aprile 2025 il Consiglio Direttivo eletto si è riunito presso la sede sociale, per l’assegnazione delle cariche associative. Nicola Ondradu è il nuovo Presidente. Antioco Dessì ricoprirà il ruolo di Vicepresidente Vicario e Angelo Cugia è stato nominato Vicepresidente. Salvatore Diana ricoprirà il ruolo di Segretario, mentre il ruolo di Tesoriere sarà ricoperto da Andrea Angioni. Completano il Comitato Esecutivo, i soci Marco Mameli e Sebastiano Brianda.

(Unioneonline/v.f.)

