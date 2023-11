Saranno i bambini i protagonisti dell’ottava edizione della Giornata di educazione ambientale “Caccia alla lattina” patrocinata dal comune di Dolianova in programma domenica prossima nel parco comunale di via Cagliari.

La manifestazione, promossa dall’associazione nazionale “Sos Metaldetector oggetti smarriti” in collaborazione con il Centro di informazioni turistiche “Su Tziri Tziri” e l’impresa “Cuscusa”, consentirà di ripulire l’intera area dai rifiuti, anche quelli più insidiosi e inquinanti, come i metalli, che si nascondono sotto terra. Per rimuoverli dal terreno, i bambini utilizzeranno alcuni metaldetector con la supervisione degli operatori specializzati. I piccoli saranno divisi in squadre e si sfideranno nel recupero dei rifiuti.

L’iscrizione, per un numero massimo di 50 partecipanti di età compresa tra i 5 e i 12 anni, è gratuita. Previsti premi per le prime tre squadre classificate, tutti i partecipanti riceveranno un gadget dagli organizzatori. Preiscrizione obbligatoria al numero 3459617616.

