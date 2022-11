Giovanni Impastato torna in Sardegna per parlare delle mafie e delle antimafie e ricordare il fratello Peppino a 44 anni dalla sua morte per mano di Cosa Nostra. Venerdì sarà a Sinnai: l'Associazione sarda contro l’emarginazione, l’Associazione Madiba Sinnai e la Biblioteca Gramsciana di Ales hanno organizzato per l’occasione un doppio incontro: la mattina, al Teatro Civico, si terrà un confronto coi ragazzi degli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Sinnai, cui parteciperà anche una classe quinta dell’IPSIA Meucci di Cagliari.

Al pomeriggio, dalle 17, nell’oratorio della Parrocchia di Santa Barbara, in Piazza Chiesa, ci sarà l’incontro aperto a tutti, coordinato da Giuseppe Manias della BGO di Ales e con letture di Roberto Deiana.

Durante gli incontri si parlerà anche del libro che Giovanni Impastato ha dedicato al fratello. Il titolo? “Mio fratello-tutta una vita con Peppino”.

