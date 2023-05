Trovati in possesso di droga, due ragazzi sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Quartu.

Si tratta di un 18enne disoccupato e di un 21enne operaio, entrambi incensurati.

Il 21enne è stato trovato in possesso di 23 grammi di hashish suddivisi in dieci dosi contenute in bustine di cellophane, nonché 3 grammi di marijuana, della somma contante di 250 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento delle attività di spaccio, nonché di materiale per il confezionamento in dosi della sostanza.

Al 18enne sono stati sequestrati 14 grammi di hashish suddivisi in 25 dosi e 140 euro. Nel medesimo contesto è stato segnalato alla Prefettura del capoluogo quale assuntore di stupefacenti un sedicenne di Quartu che aveva addosso tre dosi di marijuana e un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 centimetri.

Droga e materiale sono stati sequestrati durante perquisizioni domiciliari e personali.

