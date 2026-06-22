Donori, successo per la mostra dei bambiniTrentaquattro piccoli artisti hanno esposto le loro opere all’ex Montegranatico
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Un viaggio colorato per parlare di ambiente, cambiamenti climatici, tutela degli ecosistemi, protezione degli animali. Grande successo a Donori per la mostra “Piccole mani, grandi idee” ospitata nei giorni scorsi all’ex Montegranatico. Le opere dei piccoli artisti (34 bambini dai 3 ai 5 anni) sono state viste da decine di persone incuriosite dalla sorprendente creatività degli allievi della scuola dell’infanzia guidati dalle loro maestre.
Tra i visitatori anche monsignor Giuseppe Luigi Spiga, missionario e parroco di Donori dal 2003 al 2008, oggi vescovo della diocesi di Grajau in Brasile. Un’iniziativa alla quale hanno dato un contributo le famiglie degli scolari. Per chi non ha potuto partecipare alla manifestazione, è disponibile online, sul sito del Comune, una sintesi fotografica dei lavori esposti che ripercorre il percorso educativo e artistico svolto durante l’anno scolastico.