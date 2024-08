Si sblocca l’iter per l’avvio del progetto di riqualificazione di Viale Europa, la strada di collegamento tra il centro urbano di Donori e la statale 387.

Il Comune ha dato il via libera per l’adeguamento del progetto esecutivo alla luce delle modifiche dei prezzi del tariffario regionale. Per l’opera il Comune ha ottenuto un finanziamento di 300mila euro dall’assessorato regionale dei Lavori Pubblici provenienti dai fondi per il miglioramento della viabilità urbana dei centri con meno di 15mila abitanti.

La quota di cofinanziamento comunale sarà di 40mila euro, 20mila in più rispetto allo stanziamento originario. Risorse finanziate con una quota degli avanzi di amministrazione non vincolati. Il primo stralcio del progetto riguarderà il tratto più vicino al centro abitato. L’intervento prevede il rifacimento del manto stradale e, in alcuni punti, la sistemazione dei marciapiedi, compresi alcuni attraversamenti pedonali, con l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Tra gli interventi in programma, anche la sistemazione della nuova segnaletica stradale orizzontale che renderà la via più sicura per pedoni e veicoli. Per il secondo tratto, il Comune è impegnato nel reperimento delle risorse attraverso il fondo regionale per la viabilità.

