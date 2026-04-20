Il centro del Parteolla rinnova il voto al santo patrono, pastore e taumaturgo, venerato in tutto il Parteolla e nella Trexenta. Il Comitato per i festeggiamenti ha messo a punto un ricco programma di eventi. Si parte giovedì 23 aprile con il triduo in onore di San Giorgio. La festa entrerà nel vivo domenica prossima alle 10, con la processione solenne accompagnata dai gruppi folk “San Giorgio” di Donori e “Is Axrolas” di Dolianova e le launeddas di Gian Orazio Orrù.

Alle 11.30, la messa solenne animata dal coro polifonico “Sa Defenza”. Lunedì 26 aprile, a partire dalle 18.00, messa e processione in onore di Nostra Signora di Bonaria. Nutrito anche il cartellone degli spettacoli. Sabato 25 aprile, alle 21.30, in Piazza dei Caduti il concerto “Tieni in Tempo” con la Tribute Band 883. Domenica 26 aprile, alle 21.45, il concerto di Claudia Aru.

Chiusura lunedì, alle 20.30, con il gruppo di musica sarda “Fantasias de ballos”. Nel fine settimana spazio anche ai documentari etnografici con le proiezioni pomeridiane, nell’ex Montegranatico, dei lavori di Davide Massa dedicati al carnevale sardo, all’archeologia, alla produzione del pane e alla medicina popolare.Domenica 3 maggio, l’ottava della festa. Alle 10, dopo la messa, processione per le vie del paese accompagnata dal gruppo folk di Donori.

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