07 settembre 2025 alle 07:35
Donori, esce fuori strada con l’auto e finisce in una scarpataFerito un uomo, recuperato con tecniche speleo alpino fluviali dai Vigili del fuoco
Perde il controllo dell’auto, esce fuori strada e finisce in una scarpata.
L’incidente è avvenuto ieri a Donori, in via Beccia, un uomo è rimasto ferito.
Per recuperarlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari, della sede centrale del Comando di viale Marconi, che lo hanno riportato sulla sede stradale con tecniche speleo alpino fluviali.
L’uomo, una volta stabilizzato, è stato affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.
