Perde il controllo dell’auto, esce fuori strada e finisce in una scarpata.

L’incidente è avvenuto ieri a Donori, in via Beccia, un uomo è rimasto ferito.

Per recuperarlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari, della sede centrale del Comando di viale Marconi, che lo hanno riportato sulla sede stradale con tecniche speleo alpino fluviali.

L’uomo, una volta stabilizzato, è stato affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata