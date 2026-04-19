Donori, alla guida ubriaco e con la patente revocata: 41enne nei guaiL’uomo aveva alcol nel sangue quasi tre volte oltre il limite ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria
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Era alla guida di un’auto completamente ubriaco e nonostante la patente revocata. Per questo un uomo di 41 anni è stato denunciato dai Carabinieri.
L’uomo è stato notato dai militari intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica, mentre procedeva in maniera sospetta al volante di una Panda nel centro abitato di Donori.
I Carabinieri lo hanno dunque fermato e sottoposto ad alcoltest. Dall’esame è risultato avere alcol nel sangue circa tre volte oltre il limite consentito. Non solo: dagli accertamenti è emerso che la licenza di guida gli era stata in precedenza revocata.
Per questo è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria per i provvedimenti e le sanzioni del caso.
(Unioneonline)