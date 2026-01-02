Ladri in azione nella notte nella chiesa di San Pietro Pascasio, a Quartucciu.

A dare notizia dell’irruzione «con profonda tristezza» è il parroco, don Davide Cannella, che chiede aiuto a chiunque abbia visto qualcosa e possa offrire un supporto alle indagini.

«Sfondando una vetrata dalla quale si sono poi calati, ignoti sono entrati con l'intento di rubare», spiega il prete.

I danni e i disagi creati sono diversi «ma troveremo insieme il modo di risistemare il tutto. Se qualcuno questa notte o i giorni precedenti avesse notato qualcosa di anomalo intorno alla parrocchia», è l’appello, «vi chiedo di comunicarlo alle forze dell'ordine».

Questo nuovo anno «ha avuto per noi un inizio amaro, ma confidiamo nel Signore e a lui affidiamoci». E anche ai carabinieri, per l’individuazione del responsabile.

