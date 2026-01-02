Ladri nella chiesa di Quartucciu, il parroco: «Chi ha visto qualcosa lo segnali»Don Davide Cannella: «Danni a San Pietro Pascasio, l'anno ha avuto un inizio amaro»
Ladri in azione nella notte nella chiesa di San Pietro Pascasio, a Quartucciu.
A dare notizia dell’irruzione «con profonda tristezza» è il parroco, don Davide Cannella, che chiede aiuto a chiunque abbia visto qualcosa e possa offrire un supporto alle indagini.
«Sfondando una vetrata dalla quale si sono poi calati, ignoti sono entrati con l'intento di rubare», spiega il prete.
I danni e i disagi creati sono diversi «ma troveremo insieme il modo di risistemare il tutto. Se qualcuno questa notte o i giorni precedenti avesse notato qualcosa di anomalo intorno alla parrocchia», è l’appello, «vi chiedo di comunicarlo alle forze dell'ordine».
Questo nuovo anno «ha avuto per noi un inizio amaro, ma confidiamo nel Signore e a lui affidiamoci». E anche ai carabinieri, per l’individuazione del responsabile.
(Unioneonline/E.Fr.)