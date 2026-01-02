Oltre diecimila euro per le associazioni di volontariato di Castiadas. È la somma (contributi ordinari) messa a disposizione del Comune per supportare, appunto, le associazioni locali (o che, comunque, operano sul territorio).

Di questi 3500 euro andranno in favore di associazioni Pro Loco, altri 3500 euro in favore di chi opera nella protezione civile e ulteriori 3500 euro in favore di associazioni di volontariato. Tra i criteri per il punteggio e, quindi, necessari per l’assegnazione dei contributi, ci sono gli anni di attività dell’associazione, le iniziative programmate assieme al Comune e il numero dei volontari.

Ma non è questo l’unico supporto da parte del Comune nei confronti dei volontari. Lo scorso maggio l’amministrazione ha contribuito con quarantamila euro per far sì che la Cevoc acquistasse una nuova ambulanza.

La Cevoc opera a Castiadas da 25 anni e, fra le altre cose, trasporta i pazienti per le visite sino ai centri medici. L'ambulanza, in questo caso, è stata acquistata anche grazie alla generosità dei cittadini e al contributo delle attività commerciali.

© Riproduzione riservata