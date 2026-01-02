Duemila persone hanno atteso l’arrivo del nuovo anno in piazza Liori: il veglione a suon di musica organizzato dal Comune non ha riempito il centro del paese, ma il concerto degli Articolo 31 e Toy Hammer ha offerto un’alternativa a chi ha preferito non lasciare Capoterra.

Il sindaco, Beniamino Garau, è soddisfatto del risultato ottenuto dalla serata: «Sapevamo di dover fare i conti con la concorrenza delle altre piazze della Sardegna dove erano presenti artisti di rilievo, ma l’obiettivo della nostra proposta era quello di permettere ai residenti di trascorrere l’ultimo dell’anno in allegria senza dover lasciare Capoterra. Duemila persone sono comunque un ottimo risultato, tante persone sono uscite di casa dopo la mezzanotte per incontrare gli amici e brindare all’arrivo del nuovo anno con la musica di Dj Jad e Wlady degli Articolo 31 e Toy Hammer. Vogliamo che il Capodanno in piazza a Capoterra diventi una tradizione, e che la nostra proposta diventi sempre più interessante anche per i residenti degli altri paesi».

© Riproduzione riservata