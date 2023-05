Laboratori destinati ai più piccoli per imparare a difendere l’ambiente dalla plastica, e per conoscere l’importanza dell’economia circolare, passeggiate ecologiche per tutti i cittadini: continuano gli appuntamenti organizzati dal Comune in collaborazione con Legambiente Sardegna nell’ambito del progetto “Ceas aperti”.

Dopo il primo nella spiaggia di Capo Spartivento, che ha permesso ai bambini di apprendere i processi naturali che portano alla formazione di una duna, domani mattina il Centro di educazione ambientale Acqua Durci aprirà le porte per una giornata all’insegna dei laboratori didattici con i bambini delle scuole del paese: di pomeriggio, spazio alla passeggiata ecologica di osservazione naturalistica dedicata a tutti i cittadini, con la presenza di esperti botanici e ornitologi.

La sindaca, Concetta Spada, sottolinea l’importanza di sensibilizzazione ambientale destinati ai cittadini di tutte le età: «Questi incontri hanno il merito di insegnare ai più piccoli l’importanza della tutela dell’ambiente e di come i rifiuti possano alimentare un’economia circolare: allo stesso tempo le passeggiate organizzate per gli adulti consentono, grazie alla presenza degli esperti, di conoscere meglio il nostro territorio».

