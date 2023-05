Un appuntamento per aiutare gli anziani del paese a non cadere nelle trappole dei malintenzionati.

I carabinieri della stazione di Domus de Maria, guidati dal comandante Fabrizio Pilia, hanno incontrato i cittadini per fornire loro tutte le informazioni utili a evitare ogni forma di truffa.

La sindaca, Concetta Spada, spiega l’importanza di incontri simili: «L’obiettivo di questi appuntamenti è quello di mettere nelle condizioni soprattutto le persone più fragili di difendersi da individui senza scrupoli che cercano di raggirarli bussando alla loro porta o attraverso le truffe online. I carabinieri della stazione locale hanno invitato i cittadini a non fornire mai dati sensibili agli sconosciuti e a diffidare delle offerte su internet che sembrano così vantaggiose ma in realtà sono dei veri e propri raggiri. Organizzeremo altri incontri simili per rendere i cittadini sempre più informati, in modo da evitare truffe di ogni tipo».

