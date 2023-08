Spiagge gremite oggi sulla costa sud orientale della Sardegna da Baccu Mandara, Mari Pintau, Geremeas, Torre delle Stelle, per finire a Villasimius, Castiadas e Costa Rei. Pienone ovunque insomma.

Turisti, villeggianti, pendolari hanno profittato di una splendida giornata per un nuovi tuffi su acque splendide.

Mari Pintau vanta il solito mare da oscar, a "Geremeas 2" su concessione del Comune di Maracalagonis, è stato aperto anche un nuovo chiosco.

Tantissima gente a Torre delle stelle e Genn'e Mari. Il pienone ugualmente a Villasimius e nelle spiagge "in" di Castiadas: Cala Sinzias, Cal'e Pira, Santa Giusta, Monte Turnu.

Nei giorni scorsi hanno fatto tappa nella baia di Cala sinzias anche grossissimi e lussuosissimi yacht.

«Siamo soddisfatti», dice Pierpaolo Piu, direttore generale del "Garden".

Dopo la grande paura di alcune domenica fa a causa di un incendio che lo ha minacciato, all'Eos village, la stagione turistica va avanti con soddisfazione. Tanta, anzi tantissima gente in spiaggia per l'intera giornata. E in serata, per molti, i bagnanti della giornata, è iniziato il rientro a casa in auto. Col traffico uguale alle domeniche di ieri e di oggi. I conti si faranno alla fine.

