Tutto pronto a Soleminis per la tredicesima edizione di “Moscardulas” organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. Domenica prossima tra le vie del centro storico i visitatori potranno degustare il dolce tipico della Pasqua, is pardulas, cotte nei forni a legna e accompagnate dall’ottimo moscato prodotto tra le colline del Parteolla. La manifestazione prenderà il via alle 9.30 con l’apertura degli stand di artigiani e hobbisti. Alle 10 la benedizione delle palme e la Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Dalle 10.30, i visitatori potranno assistere alla preparazione delle pardulas con ricotta nel laboratorio artigianale allestito nella casa museo “Corda-Spada”. Alle 11 la sfilata delle moto Harley Davidson per le vie del paese a cui seguirà un’esposizione statica in Piazza Berlinguer. Alle 11.30 spazio alla musica con Ciccio e Mariano Blues. A Soleminis ci sarà anche un raduno di “bike vintage” e scooter e un’esposizione di camper.

La festa andrà avanti nel pomeriggio con le musiche del ballo sardi a cura del duo Pichiadas (Matteo Piras e Marco Bande) e alle 18 con il concerto del gruppo “Jukebox”.

A Soleminis sarà presente anche l’autoemoteca dell’Avis provinciale. Sarà possibile donare il sangue a partire dalle 8.30 in via Emilio Lussu.

© Riproduzione riservata