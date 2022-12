Dopo una lite aveva preso a fucilate l’auto del “rivale”. L’episodio è avvenuto a Dolianova la sera del 14 novembre scorso.

All’interno del bar “Marcia”, due 37enni avevano avuto una discussione per futili motivi. Uno si era poi allontanato e, in circostanze da chiarire, si era procurato un fucile da caccia calibro 12 Beretta con matricola abrasa. Raggiunta la casa dell’altro contendente aveva esploso due colpi contro la sua macchina, parcheggiata nelle vicinanze.

I carabinieri, ricevuto il racconto della vittima, avevano effettuato una perquisizione domiciliare trovando in possesso dell’autore del danno un bastone di legno lungo 56 centimetri e un nerbo di bue illegalmente detenuti e nascosti in auto. L’uomo, assistito dal suo avvocato, ha fatto in seguito recuperare il fucile clandestino, che aveva occultato nella zona di “Sa Fraighedda” di Decimoputzu in un casolare abbandonato.

Per lui una denuncia a piede libero per danneggiamento aggravato, porto abusivo di arma da fuoco e accensione o esplosione pericolosa.

