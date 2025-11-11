I Carabinieri della Stazione di Monastir, con il supporto dei colleghi della Stazione di Dolianova, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 59enne disoccupato del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai propri familiari.

L’uomo, destinatario del provvedimento emesso nel luglio del 2024 per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, nella tarda serata di ieri si sarebbe presentato presso in un ufficio di Dolianova, luogo di lavoro di una delle persone offese, ponendo in essere comportamenti molesti e insistenti, pretendendo somme di denaro.

A seguito della segnalazione, i militari hanno immediatamente rintracciato l’uomo, traendolo in arresto per la violazione del provvedimento cautelare. Informata l’Autorità Giudiziaria.

Il magistrato di turno ha disposto che l’arrestato fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata