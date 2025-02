Letture ad alta voce per favorire l’abitudine alla lettura e il piacere che i libri possono regalare, soprattutto ai bambini. L’oasi naturale di Monte Arrubiu ha accolto i bambini della classe 5A delle scuole elementari di Dolianova per una giornata speciale della “Scuola nel Bosco” progetto che l’Istituto comprensivo del Parteolla manda avanti da anni in collaborazione con il Comune e l’Agenzia Forestas.

Un momento di approfondimento inserito all’interno dell’iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole" che ha interessato diverse classi della scuola primaria e secondaria di Dolianova.

Il tema di quest’anno “La lettura come consapevolezza di sé e di ciò che ci circonda” è stato sviluppato attraverso l’ascolto di brani tratti dal libro di Roberto Piumini e Beatrice Masini "Che rivoluzione! Da Gutenberg agli Ebook: la Storia dei libri a stampa". Alla giornata di Monte Arrubiu, conclusa con una passeggiata tra i lecci e le sughere della riserva naturale, hanno partecipato anche i genitori e i familiari dei bambini che si sono anch’essi cimentati nella lettura alternandosi con i propri figli.

