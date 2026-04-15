Un pomeriggio di attività creative, laboratori, giochi, musica e animazione per festeggiare l’arrivo della bella stagione in un clima accogliente e inclusivo.

L’iniziativa, rivolta ai bambini e ragazzi, sarà ospitata nel centro polifunzionale di “Su Cuccureddu” di via Gandhi.

L’inizio delle attività è fissato per le 16.45. In programma laboratori di disegno e pasticceria. Alle 18 spazio alla musica: i bambini potranno provare alcuni strumenti e partecipare al laboratorio di break dance.

Chiusura alle 18.50 con il Live Musica dei ragazzi. Per la fascia 3-10 anni è necessaria la presenza di un accompagnatore.

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