Dolianova, Festa di Primavera per i bambini e famiglieUn pomeriggio di attività creative, laboratori, giochi, musica e animazione per festeggiare l’arrivo della bella stagione
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Un pomeriggio di attività creative, laboratori, giochi, musica e animazione per festeggiare l’arrivo della bella stagione in un clima accogliente e inclusivo.
L’iniziativa, rivolta ai bambini e ragazzi, sarà ospitata nel centro polifunzionale di “Su Cuccureddu” di via Gandhi.
L’inizio delle attività è fissato per le 16.45. In programma laboratori di disegno e pasticceria. Alle 18 spazio alla musica: i bambini potranno provare alcuni strumenti e partecipare al laboratorio di break dance.
Chiusura alle 18.50 con il Live Musica dei ragazzi. Per la fascia 3-10 anni è necessaria la presenza di un accompagnatore.