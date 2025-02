Il centro del Parteolla, nel mese di aprile del 2024, è stato uno dei primi in Sardegna ad attivare il nuovo servizio che permette ai cittadini di ottenere il documento senza più doversi recare a Cagliari per richiederlo in Questura. In soli 12 mesi si è riusciti a tagliare il traguardo dei 100 passaporti rilasciati ai residenti. «Eravamo certi di questo gradimento da parte dei cittadini – afferma il direttore dell’Ufficio postale Alberto Sanna – da subito i nostri clienti hanno risposto in modo positivo. Avere questo servizio a Dolianova consente di risparmiare tempo e denaro. Gli ultimi due passaporti sono stati rilasciati a una coppia di coniugi».

Il nuovo servizio, ora disponibile in altre 112 sedi della Sardegna meridionale, rientra nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. È stato attivato grazie a una convenzione sottoscritta tra Poste Italiane con i Ministeri dell’Interno e del Made in Italy. Per ottenere il passaporto basta presentare un documento di identità, il codice fiscale e due fotografie. Il costo complessivo è di 116 euro (il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro). Il documento può essere recapitato direttamente a casa del richiedente.

