Era beneficiaria del reddito di cittadinanza, ma in seguito agli accertamenti è risultata non averne diritto. Nei guai, con una denuncia per indebita percezione, è finita una 36enne di origine Rom residente a San Sperate.

I carabinieri hanno ricostruito le false dichiarazioni fornite al momento della presentazione della domanda in Comune e come, nel tempo, avesse nel tempo continuato a percepire gli assegni mensili.

Sarà difficile per l’erario ottenere un risarcimento in quanto la donna risulta non possedere nulla.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata