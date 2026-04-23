Il termine tecnico è stampig out. Tradotto: abbattimento. È quanto toccato in sorte a 190 bovini degli allevamenti del Sarrabus, tra Muravera e Villaputzu, nei quali (su cinque capi) era comparso il virus della dermatite nodulare contagiosa. Le operazioni sono state concluse, fanno sapere dalla Regione. Ora c’è la fase di monitoraggio.

«Qualora la situazione epidemiologica si dovesse mantenere stabile e non si dovessero registrare ulteriori focolai», si leggein una nota «potrà essere evitata l’imposizione della Zona Unica di Restrizione da parte della Commissione europea». Ossia: sarebbe sventato il pericolo del blocco delle movimentazioni in tutta l’Isola.

La vigilanza e «il mantenimento delle misure di sorveglianza restano elementi essenziali per il consolidamento del quadro favorevole attualmente registrato». L’obiettivo prioritario rimane la tutela del patrimonio zootecnico sardo, con la «salvaguardia delle attività economiche degli allevatori, pilastro dell’economia isolana».

(Unioneonline/E.Fr.)

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