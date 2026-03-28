Aggredisce l’ex fidanzata durante una lite e le porta via 250 euro, poi tenta la fuga: arrestato un 26enne. È successo nella notte a Decimoputzu, all’interno di un locale, dove l’uomo – un marocchino già noto alle forze dell’ordine – è stato rintracciato in pochi minuti dai carabinieri.

L’episodio è nato dopo una lite violenta. Il 26enne, dopo aver aggredito la donna, le ha portato via con la forza il denaro ed è scappato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vallermosa, coadiuvati dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias.

Le immediate ricerche avviate dai militari hanno consentito di rintracciare il sospettato in pochi minuti. Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di gran parte del denaro e di alcuni grammi di hashish. Il giovane è stato così dichiarato in stato di arresto per i reati di rapina impropria e lesioni personali.

(Unioneonline/v.f.)

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