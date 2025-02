Approderà a breve in Giunta il progetto di riorganizzazione della viabilità urbana di Decimomannu che prevede modifiche in pressoché tutti i quartieri cittadini, toccando anche le arterie principali tra cui le vie Nazionale, Cagliari, Stazione e corso Umberto.

Entro sei mesi Decimo verrà letteralmente rivoluzionata. Non saranno risparmiati dalle novità i quartieri periferici e il centro storico cittadino. Nella località delle Aie, via Mozart verrà resa a senso unico verso via Garibaldi, mentre le vie Milano e Nino Bixio saliranno verso via delle Aie opposte a via Torino che cambierà senso di marcia. In zona scuole via Giacomo Leopardi diverrà a senso unico a salire verso viale Italia, la parallela via Satta potrà essere percorsa in senso opposto verso via Liguria e via Petrarca diverrà integralmente a senso unico verso corso Umberto. Rivoluzione anche a Sa Serra, dove verrà istituita la zona residenziale, e a San Giacomo in cui verranno istituiti alcuni sensi unici.

Importanti novità anche per via Regina Elena, che diverrà a senso unico in direzione corso Umberto, via Cagliari, che diverrà a senso unico da via Nazionale fino all’intersezione con via Riu Concias, e via Parrocchia che sarà a senso unico verso via Dritta. Proprio quest’ultima potrà essere percorsa solo verso Santa Greca. Infine in un tratto di corso Umberto verrà invertito il senso di marcia, mentre una parte di via Stazione diventerà a senso unico.

