È stata dichiarata la morte cerebrale per Marco Meloni, il ventunenne di Decimomannu entrato in coma a seguito di una crisi d’asma che ha lasciato il suo cervello privo di ossigeno per circa 10 minuti, portandolo in uno stato di incoscienza profonda. Il giovane era stato ricoverato in Rianimazione al Brotzu: non rispondeva agli stimoli e il quadro clinico era risultati «disperate» fin da subito.

Il dramma è iniziato domenica mattina: Marco Meloni era a casa di una zia, a San Sperate quando è stato colto da un crisi della malattia che lo accompagnava fin da bambino.

Non è servito che Marco, nel suo cellulare, avesse installato l’applicazione “My Asthma” che consente di tracciare e gestire l’asma, monitorare temperatura dell'aria, inquinamento e livelli di pollini nonché registrare gli attacchi e i sintomi con i dati e l’uso di inalatori.

Immediato il trasporto in ospedale, dopo un’iniezione di adrenalina. L’impegno dei medici purtroppo non è servito a salvargli la vita.

