Una storia d’amore nata a Cagliari sessant’anni fa, una lunga esperienza nel circo Orfei e nella gestione dei luna park. Ginetto Cagna (78 anni) e Rosita Pani (75) oggi vivono a Decimomannu.

Sono pensionati, ma quando occorre danno una mano ai parenti che gestiscono diversi parchi dei divertimenti in tutta l’Isola. Ginetto, insieme al padre Amleto, ha recitato nel film “I clown”. Nel video racconta come nacquero quelle riprese del capolavoro firmato dal premio Oscar. Lei si esibiva con il padre.

I due artisti-imprenditori per tanti anni hanno gestito il parco dei divertimenti in occasione della Fiera campionaria di Cagliari. Dopo l’esperienza con il circo Orfei, a metà degli anni Settanta hanno deciso di rientrare in Sardegna.

