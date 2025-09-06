Decimomannu, auto in fiamme a Sa Perda BiancaA causa del forte vento, il fuoco si è esteso alla vegetazione circostante
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incendio nelle campagne di Sa Perda Bianca, località rurale all’interno dell’isola amministrativa di Decimomannu. Intorno alle 15, le fiamme sono divampate da un’auto parcheggiata vicino a una casetta di campagna, forse a causa di un corto circuito.
La vettura, una Fiat Punto, è andata completamente distrutta. A causa del forte vento, il fuoco si è esteso alla vegetazione circostante, fino a lambire le mura in cemento della casupola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, supportati da un mezzo giunto dal Comando di Cagliari, che hanno rapidamente estinto il rogo e messo in sicurezza l’area intorno al fabbricato.
In aiuto sono giunte anche le squadre della Compagnia barracellare di Uta e i volontari della protezione civile di Decimomannu, nell’eventualità, fortunatamente scongiurata, che il rogo si diffondessenei campi circostanti. Le operazioni, di spegnimento e bonifica, sono terminate alle 16.