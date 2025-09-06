Incendio nelle campagne di Sa Perda Bianca, località rurale all’interno dell’isola amministrativa di Decimomannu. Intorno alle 15, le fiamme sono divampate da un’auto parcheggiata vicino a una casetta di campagna, forse a causa di un corto circuito.

La vettura, una Fiat Punto, è andata completamente distrutta. A causa del forte vento, il fuoco si è esteso alla vegetazione circostante, fino a lambire le mura in cemento della casupola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, supportati da un mezzo giunto dal Comando di Cagliari, che hanno rapidamente estinto il rogo e messo in sicurezza l’area intorno al fabbricato.

In aiuto sono giunte anche le squadre della Compagnia barracellare di Uta e i volontari della protezione civile di Decimomannu, nell’eventualità, fortunatamente scongiurata, che il rogo si diffondesse nei campi circostanti. Le operazioni, di spegnimento e bonifica, sono terminate alle 16.

