Il primo luglio parte l’attività delle guardie mediche turistiche nella Asl di Cagliari, ma solo a Pula, Costa Rei e Teulada.

«Nonostante le molteplici difficoltà riscontrate - spiega Marcello Tidore, manager della Asl 8 - siamo riusciti ad attivare le sedi di guardia medica turistica, che incrementeranno la continuità assistenziale nelle località di mare per garantire l'assistenza a residenti e turisti in vista dell'avvio della stagione balneare».

A Pula e Costa Rei sarà attiva fino al 15 settembre, con doppio turno nel weekend, a Teulada sino al 31 agosto.

Tidore spiega che «anche quest’anno permane il problema della grave carenza di professionisti medici», cosa che «non ci consente di aprire le altre guardie mediche turistiche che l’azienda contava di attivare, in località che purtroppo non sono state scelte dai medici».

La Asl «continua a cercare soluzioni, in particolare per Villasimius, nella speranza che si riesca a coinvolgere un numero di medici tale da attivare il punto di assistenza almeno alcuni giorni alla settimana».

(Unioneonline/L)

