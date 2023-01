A 91 anni compiuti oggi “web star” su YouTube. Bonaria Spiga, sestese, è protagonista dell’ultimo video dal canale YouTube “Pasta Grannies”. Fondato da Vicky Bennison, inglese e innamorata dell’Italia e della cucina italiana, il canale documenta le signore che cucinano la pasta in tutta Italia e non solo. “Granny” in inglese significa infatti nonna.

Il canale conta novecentomila iscritti, e Benninson ha pubblicato anche un libro. Basta e avanza per garantire alla signora Spiga la celebrità mondiale; con lei in video a fare da interpreti dal sardo, Maristella Cau e Margherita Angioni. «Lo staff del canale aveva girato un video simile con la Pro Loco di Uri: hanno chiesto se altri fossero disponibili, e loro ci hanno messi in contatto», racconta Mario Ziulu della Pro Loco di Sestu, con cui Bonaria Spiga ha collaborato in passato insegnando assieme ad altre maestre in un laboratorio di panificazione.

«Per il video mi hanno chiesto di fare la fregola con le vongole, ma so fare tutto: malloreddus, gnocchi, ravioli. Mi sono sentita a mio agio, ero da un’amica e mi lasciavano chiacchierare, un po’ in sardo e un po’ in italiano. Per me il pane e la pasta fatti in casa hanno sempre il sapore più buono». Bonaria ha dedicato una vita al lavoro: «A dieci anni lavoravo già nell’orto di un compaesano, poi ho lavorato nel terreno mio e di mio marito». Nella vita «ho imparato a cavarmela sempre. Mi sono fatta tutto da sola, anche il corredo. La lavatrice l’abbiamo comprata negli anni ‘80 quando tornò uno dei miei tre figli dal militare. Prima i panni si lavavano a mano, e venivano comunque puliti”.

