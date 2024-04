Un dono del Comune e della scuola di Maracalagonis ai ragazzi del Libano. Fatto attraverso la Brigata “Sassari”, che presto sarà impegnata in Libano in un’operazione di sostegno alla pace e che sta promuovendo una raccolta di aiuti umanitari volta a sostenere il diritto allo studio dei minori libanesi che versano in situazioni di difficoltà.

A tal riguardo, proprio per garantire e sostenere un adeguato percorso scolastico, è stata effettuata una donazione di 10 banchi e 20 sedie a cura del Comune di Maracalagonis e attraverso l’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni. Gli arredi sono stati consegnati ai militari del Reggimento logistico “Sassari” che li porterà in Libano. Grande la soddisfazione della scolaresca, della dirigente scolastica Emanuele Lampis e della sindaca Francesca Fadda. «Un gesto importante, mirato, col pensiero rivolto a chi ha bisogno anche di una scuola migliore».

