Il buon cuore dei burceresi e di una impresa edile di Macchiareddu che hanno donato rotoli di rete e pali per la recinzione per il ricovero degli animali oggi allo sbando, incustodito e affamato, dopo gli incendi.

Si vogliono creare le recinzioni a loro stessa difesa, servono anche pali e rete metallica. Da Burcei e non solo sono arrivate le risposte con un primo carico di rete trasportata dai volontari del Masise nella mattinata e consegnata in un centro di smistamento di Ottana dove convergono altri aiuti.

"I ragazzi sono partiti di buon mattino – ha detto Luigia Cappai, presidente del Masise -. Come tutti i volontari della Sardegna siamo qui pronti a ogni richiesta di intervento. Le recinzioni sono necessarie per creare nuovo ovili, per tenere a bada il bestiame, per poterlo accudire meglio".

