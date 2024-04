Tra comunicati e firme favorevoli e contrarie alla cronoscalata, sulla storia legata alla San Gregorio-Burcei si inserisce la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda che ha contattato l'Aci per offrire un suo tracciato alla corsa: non più sui tornanti di Campuomu, ma sulla provinciale 17 di Geremeas con vista al mare.

«Come sindaca di Maracalagonis – ha detto – considerato che questa gara automobilistica è seguita e apprezzata dai miei concittadini e dei paesi vicini e valutate le difficoltà che stanno emergendo per l'organizzazione della San Gregorio-Burcei, sono pronta a fare una mia proposta. La gara va salvata, è troppo importante perché offre visibilità al territorio e perché crea anche economia. Ho già sentito Antonello Fiori di Aci: il mio tracciato può essere ricavato sulla S.P. 17, che da Geremeas km 16.500 (Maracalagonis), porta, tra curve e tornanti in salita, al km 27 circa, territorio di Sinnai».

Sono dieci chilometri di strada panoramica, montuosa, turistica e per di più con la nuova statale 125 darebbe continuità al traffico, non creerebbe nessun tipo di disturbo al traffico e isolamento di nessun tipo, ai residenti della zona.

«A mio parere sarebbe questa una cronoscalata automobilistica in salita molto apprezzata e partecipata da tutti i cittadini dei comuni vicini e maggiormente dai turisti, favorendo molte attività nel settore turistico alberghiero del Comune di Maracalagonis e Sinnai. Il Comune di Maracalagonis – chiude la sindaca Fadda – sarebbe orgoglioso di accogliere questo tipo di gara automobilistica cosi prestigiosa, o qualsiasi altra iniziativa simile nel nostro territorio. Tale manifestazione avrebbe un grande risvolto partecipativo e turistico. Rimango in attesa di eventuali sviluppi sulla proposta alternativa in argomento e attendo risposte ufficiali al comunicato che invierò a tutti gli interessati. Perdere un appuntamento come questo è per me imperdonabile. Lo ripeto, se ci sono le condizioni, sono pronta a ospitarla a Geremeas».

