Le porte del centro vaccini di Senorbì si apriranno per il primo “Open day vaccinale della Trexenta” in programma sabato 16 ottobre, dalle 9 alle 18. L’appuntamento è aperto a tutti, senza limiti sia per quanto riguarda il paese o territorio di residenza, sia per quanto riguarda le fasce d’età (dai dodici anni in su, i minori dovranno essere accompagnati dai genitori). Non sarà necessaria la prenotazione per accedere all’Hub allestito nella palestra comunale di via Nenni 15, di fianco agli impianti sportivi Renato Sirigu. L’iniziativa è promossa dai medici di medicina generale del territorio che, da diversi mesi, stanno mandando avanti il piano di immunizzazione anti-Covid proprio nella struttura per la somministrazione dei vaccini.

Si tratta di un’occasione unica per tutte quelle persone che sinora non hanno avuto la possibilità di prenotare il proprio turno o semplicemente per gli indecisi che hanno atteso così tanto tempo. Per potere esser vaccinati, è necessario semplicemente avere con sé i documenti personali e la tessera sanitaria.

