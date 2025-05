Ancora pericoli a Costa Rei, lungo la Via Vespucci. Alcuni pozzetti, infatti, non sono stati rialzati nel momento in cui la strada è stata riasfaltata (era il 2024). Una situazione di pericolo delimitato da transenne che va avanti da ormai un anno. Non solo, ogni tanto qualcuno pensa bene di spostare le transenne con i pericoli che aumentano, soprattutto per i motociclisti.

L’amministrazione comunale di Muravera ha assicurato che la situazione dovrebbe essere risolta entro l’inizio della stagione estiva. L’intervento è a carico della stessa ditta che ha asfaltato via Vespucci.

Nel frattempo, però, i disagi e i pericoli continuano tra le proteste dei residenti e dei turisti: «Possibile - si chiedono - che ci voglia più di un anno per un così piccolo intervento? Ne va della sicurezza e del decoro di Costa Rei».

