Vanno avanti nel Sarrabus i controlli sul territorio da parte dei carabinieri in occasione del Ferragosto.

In una zona in questi giorni invasa dai bagnanti, controllati finora oltre 200 automobilisti, con una patente ritirata e una donna denunciata per aver bevuto troppo prima di mettersi in macchina.

L'operazione dei carabinieri della Compagnia di San Vito nell'ambito del "Ferragosto tranquillo" è scattata dopo un vertice col maggiore Massimo Meloni, comandante della stessa Compagnia del Sarrabus e con la partecipazione dei carabinieri delle stazioni di San Vito, Muravera, Villaputzu, Castiadas e Villasimius e del Posto fisso di Costa Rei.

A Castiadas una donna è stata sottoposta all'alcol test dopo un incidente stradale. Alla donna è stata sequestrata la patente. Per lei anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Decine i posti di blocco effettuati in tutto il territorio, nelle strade di maggior traffico e sui litorali di Villasimius, Castiadas, Costa Rei e Porto Corallo.

